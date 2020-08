Covid-19: produtores e funcionários da Ceasa- DF serão testados

CB Correio Braziliense

A intenção é realizar 500 testes por dia entre produtores e funcionários da Ceasa - (foto: Vinícius de Mello / Agência Brasília)

Nesta quinta-feira (20/8), as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) começaram a testagem em massa de produtores rurais e colaboradores da empresa. A Ceasa-DF recebeu dois mil testes rápidos que serão aplicados por enfermeiros até a próxima segunda-feira (24/8).



A medida tem o objetivo de garantir a segurança não apenas dos fornecedores, mas de toda a população do DF. Os enfermeiros realizarão, juntamente com voluntários da Cruz Vermelha, 500 testes por dia.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), a testagem tem valor epidemiológico muito grande, porque é a partir da testagem em massa que o órgão monta ações e intervenções necessárias de combate ao coronavírus. Além disso, as equipes SES-DF orientarão as pessoas com diagnóstico positivo.

Para a Associação de Produtores de Hortigranjeiros do Distrito Federal e Entorno (Asphor), os produtores não pararam para garantir a alimentação na mesa do brasiliense. Testá-los é uma ação importante para todos.