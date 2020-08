Nova linha de ônibus para Recanto das Emas vai atender Água Quente

CB Correio Braziliense

Região terá melhor integração com o Plano Piloto. - (foto: Divulgação/Agência Brasília)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) criou uma nova linha circular para os moradores do Setor Habitacional Água Quente, que pertence à região administrativa do Recanto das Emas. Além da nova linha, a secretaria ampliou a linha direta para a Rodoviária do Plano Piloto.

A linha 825.1 terá um novo horário às 5h30 da manhã, saindo de Água Quente para a Rodoviária do Plano. À noite, haverá mais uma opção de volta, saindo da Rodoviária do Plano às 19 horas. Além disso, a viagem, que atualmente sai da RPP no horário de 18h, passa para 18h15. Essas alterações são para atender aos trabalhadores que cumprem expediente até 18 horas.

Portanto, a linha 825.1 terá três viagens de ida (às 5h10, 5h30 e 5h55) e três viagens de volta (às 17h, 18h15 e 19h). A linha opera de segunda a sexta-feira e todas as viagens passam pela BR-060/EPNB.

Para melhorar o transporte de passageiros entre Água Quente e o Recanto das Emas, a Semob criou a linha circular 807.4, que funcionará de segunda a sexta-feira. Serão três viagens saindo de Água Quente às 5h40, 6h35 e 13h40. E outras três viagens saindo do Terminal do Recanto das Emas (Quadra 600) às 12h20, 17h30 e 18 horas. A tarifa da linha circular 807.4 é de R$2,70.