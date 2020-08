Motociclistas embriagados são presos; um deles atropelou um pedestre e fugiu

CB Correio Braziliense

(foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois motociclistas embriagados, após um deles bater a moto e o outro atropelar um pedestre, na quinta-feira (20/8), no Distrito Federal e Entorno. As prisões ocorreram durante a Operação Duas Rodas, que resultou na apreensão de 103 motocicletas na BR-040.

Na BR-070, em Ceilândia, um motociclista de 53 anos se envolveu em uma colisão. Os agentes da PRF constataram que ele estava alcoolizado e, por isso, o homem foi levado para a delegacia.

O segundo caso, ocorreu na BR-040, em Valparaíso de Goiás, onde um homem de 38 anos, conduzindo uma CG Titan, atropelou um pedestre e fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A PRF conseguiu localizá-lo e, também neste caso, ficou comprovada à embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial.

A Operação Duas Rodas foi encerrada na noite de quinta-feira (20/8), após dois dias de fiscalização com o foco na prevenção de acidentes e para coibir infrações e a criminalidade. Ao todo, 699 motocicletas foram abordadas, 103 apreendidas e 362 multas aplicadas. Não foi divulgado se houve vítima no primeira colisão e nem o estado de saúde do pedestre atropelado na BR-040.

Lei seca

Conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica ou outras substâncias que causem dependência é proibido por lei no Brasil. Os infratores são multados em R$ 2,9 mil, têm a carteira de motorista recolhida, respondem a processo administrativo por embriaguez ao volante e são proibidos de dirigir por um ano.

Se o índice de alcoolemia for igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, o motorista comete crime. E além da multa, responde a processo judicial. Além disso, quem é pego duas vezes dirigindo bêbado em menos de 12 meses, tem a carteira cassada por dois anos, além de ser punido com as medidas administrativas e ter que pagar multa de R$ 5,8 mil.