Detran Digital conta com 20 serviços de atendimento on-line

CB Correio Braziliense

Detran passa por processo de modernização tecnológica para evitar atendimento presencial - (foto: Hiram Vargas/Esp. CB/D.A Press)

A nova plataforma do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), o Detran Digital, está com 20 serviços de atendimento a distância liberados. As opções podem ser acessadas pelo site ou aplicativo do órgão.

Segundo o projeto do Detran, até o final do ano, a plataforma deve contar com cerca de 40 funções. O objetivo é diminuir as filas nos postos de atendimento presencial.

Dos 20 serviços disponibilizados, seis têm acesso livre. Os outros precisam de um cadastro que, até o momento, deve ser feito presencialmente em uma unidade do órgão. Em relação às consultas de veículo, os tipos de atendimento presentes na plataforma são: débitos, restrições, SNG, quilometragem, nada consta e registro de propriedade de veículo. Sobre a CNH, é possível consultar a pontuação, restrições e o nada consta.

Outros serviços disponíveis são: 2º via da CRV, acompanhamento de processo de habitação – resultado de exame de direção; alteração de endereço, alteração de endereço no cadastro da CNH, autoidentificação de infrator, autorização para estacionamento para idoso, conversão de placa antiga para Mercosul, impressão de CRLV-e, reposição de placa Mercosul, solicitação de conversão de autuação em advertência e transformação de NA em NP.



O aplicativo do Detran Digital está disponível gratuitamente para iOS e Android.