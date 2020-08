Atividades desportivas devem retornar no DF, mas sem público

CB Correio Braziliense

A secretaria de Esporte e Lazer informou que foram instaladas cabines de desinfecção nos estádios - (foto: Rafael Duarte/Divulgação - 2/6/14)

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal está autorizada a convocar funcionários para iniciarem o retorno das atividades desenvolvidas pela pasta. Em portaria publicada no Diário Oficial do DF (DODF) nesta sexta-feira (21/8), a secretaria informa que serão chamados apenas os servidores considerados essenciais para a retomada e que não sejam do grupo de risco para a covid-19.

A publicação dispõe sobre as medidas de segurança que deverão ser observadas pelos funcionários. Todos deverão utilizar, no horário do expediente, máscaras de proteção facial e adotar os cuidados necessários à segurança individual e coletiva. Fica autorizada a adoção de escalas e turnos alternados com o objetivo de evitar a concentração de pessoas no ambiente de trabalho.

Além disso, a portaria também informa que as unidades de atendimento da secretaria permanecerão abertas para atendimento ao público, no horário de 12h às 19h, durante a pandemia.

A decisão vem após a secretária do Esporte e Lazer, Celina Leão, se reunir com representantes da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), ligada ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), nesta segunda-feira (17/8), para discutir as ações da pasta na prevenção à covid-19.

Durante o encontro, Celina informou que foram instaladas cabines de desinfecção nos estádios de futebol e todas as pessoas presentes durante as partidas são testadas. Ela ainda confirmou que, no momento, não avalia a possibilidade de realizar eventos abertos ao público.