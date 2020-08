Covid-19: DF passa de 145 mil casos e registra 2.242 mortes pela doença

CB Correio Braziliense

(foto: Sílvio Ávila/AFP)

O Distrito Federal atingiu a marca de 145 mil infectados pelo novo coronavírus. Balanço mais recente da Secretaria de Saúde mostra que 1.693 pessoas testaram positivo para a covid-19 nesta sexta-feira (21/8). De acordo com o levantamento, 2.242 pessoas morreram na capital vítimas da doença.

Do total de mortes, 2.049 são de moradores do Distrito Federal e 193 de pessoas que viviam em outras unidades da Federação, mas faleceram em hospitais locais. Dos óbitos, a Secretaria de Saúde computou 42 nesta sexta, sendo que 38 ocorreram em outras datas, mas foram confirmados apenas agora.

Com 17.336 casos, Ceilândia continua na liderança do ranking das regiões administrativas de maior incidência da doença. Em seguida, está o Plano Piloto, que soma 11.839 notificações da doença, e Taguatinga, com 11.213 infectados.

Testagem

Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o Distrito Federal tem o maior percentual nacional de testes realizados para detecção do novo coronavírus. De acordo com o estudo, divulgado nessa quinta-feira (20/8), cerca de 17% da população da capital fez o exame para a covid-19.