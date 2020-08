Operação flagra 160 motoristas embriagados no Gama

CB Correio Braziliense

Foram montados oito pontos de bloqueio em todas as saídas da cidade - (foto: Detran-DF)

Na noite de sábado (22/8), 160 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados no Gama. A operação foi uma ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Trânsito (Detran) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Foram montados oito pontos de bloqueio em todas as saídas da cidade.

Os policiais e agentes multaram 57 motoristas que dirigiam sem habilitação. Outros 47 veículos foram levados para o depósito por estarem irregulares.



A proposta da operação, batizada de "Força Conjunta", é manter a segurança do trânsito e prevenir acidentes. Segundo a coordenação, ela também será feita em outros pontos do Distrito Federal. De acordo com o coordenador da PRF, Schumann, o Gama foi escolhido para ser o pioneiro no combate conjunto às infrações de trânsito devido à proximidade com as cidades goianas do Entorno.



Os coordenadores da operação montaram um centro de operações para monitorar toda a cidade. O centro deu suporte aos pontos de bloqueio e às viaturas que faziam o patrulhamento do Gama. O Batalhão de Cães também empregou os animais farejadores em busca drogas.