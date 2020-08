Medicamentos psicotrópicos começam a ser distribuídos na UBS do Gama

CB Correio Braziliense

Os medicamentos são usados por pacientes que já fazem uso de remédios controlados - (foto: Secretaria de Saúde/Divulgação)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 do Gama começou a fornecer, a partir desta segunda-feira (24/8), medicamentos psicotrópicos a pacientes que fazem uso de remédios controlados. As substâncias são utilizadas para tratamento da saúde mental e outros problemas.

O funcionamento da UBS é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, na Área Especial lado Leste lote 38. Para conseguir o medicamento, é necessária a apresentação de documento pessoal do paciente, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e receita médica válida com todos os campos preenchidos.

A distribuição de medicamentos psicotrópicos faz parte da ampliação do serviço do Planejamento Diretoria de Atenção Primária em Saúde da Região Sul. Com a UBS 5 prestando o serviço, três unidades distribuem psicotrópicos atualmente. As outras duas são as UBSs 2 e 6.