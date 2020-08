Núcleos do Pró-vítima voltam a funcionar presencialmente em horário integral

CB Correio Braziliense

(foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Os atendimentos às vítimas de violência nos núcleos do Pró-vítima voltam a ser presencialmente, de segunda a sexta-feira. O programa funciona novamente das 9h às 18h, oferecendo acolhimento por meio de equipes de psicólogos e assistentes sociais da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). De janeiro a julho de 2020, foram realizados 2.545 atendimentos. No total, 123 mulheres que sofreram violência doméstica foram acolhidas nesse período.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o funcionamento do projeto passou a oferecer os serviços por plantão telefônico. Contudo, nesta segunda-feira (24/8), a secretaria adotou um protocolo para manter a segurança dos atendentes e das vítimas.

Entre as ações para evitar a disseminação da covid-19, os núcleos estão com barreiras de acrílico nas mesas, distribuição de equipamentos de proteção para servidores, escalas de rodízio de funcionários, disponibilização de máscaras de álcool em gel, álcool 70% e uso de termômetro para ingresso nas dependências.

De acordo com Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania, a necessidade do funcionamento presencial se mostrou importante porque houve “um aumento considerável de casos de violência contra crianças, adolescentes e mulheres durante a pandemia. Por isso, a necessidade desse atendimento social e psicológico para as vítimas". "Faremos a retomada consciente e segura desse serviço, com um protocolo de segurança semelhante ao que adotamos nos postos do Na Hora e nos conselhos tutelares.”

Os núcleos do Pró-Vítima atendem as vítimas de violência que buscam os serviços espontaneamente ou por meio do encaminhamento de instituições, autoridades públicas, amigos, parentes ou pessoas da comunidade. Atualmente, as unidades físicas estão em Brasília, Guará, Taguatinga, Ceilândia, Planaltina e Paranoá.

No entanto, a Sejus prevê iniciar o atendimento itinerante nas demais regiões administrativas. O funcionamento será por meio de um ônibus da pasta, que percorrerá as localidades para oferecer o serviço psicológico e social a pessoas que sofreram qualquer tipo de violência, especialmente as que vivem nos locais mais vulneráveis.

O veículo será adaptado para oferecer um acolhimento às vítimas de modo individualizado e sigiloso. A previsão é de que o ônibus fique dois dias em cada cidade, e a vítima será encaminhada para acompanhamento no núcleo físico mais próximo da residência e para outros serviços da Sejus e da rede de atendimento, como a Defensoria Pública.

“Precisamos e queremos estar perto das pessoas nesse momento tão difícil, levando nosso atendimento a quem mais precisa. Com esse serviço itinerante, levaremos nossa equipe de assistentes sociais e psicólogos para fazer o acolhimento da população. Nesse primeiro momento, estaremos nas cidades para acolher, amparar e dar suporte emocional para as vítimas de violência”, explica a secretária Marcela Passamani.



Busque ajuda

Pró-vítima

» Núcleo Sede: Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo – Contato: 2104-4289

» Núcleo Plano Piloto: Estação 114 Sul do Metrô, Subsolo

» Núcleo Paranoá: 5, Conjunto 3, Área Especial D, Parque de Obras, Paranoá – Contato: 3369-0816

» Núcleo Taguatinga: Administração Regional de Taguatinga, Praça do Relógio – Contato: 3451-2528

» Núcleo Ceilândia: EQNN 5/7, área especial C Ceilândia Norte, Brasília, DF – Contato: 2104-1480

» Núcleo Guará: QELC Alpendre dos Jovens, Lúcio Costa, Guará, DF – Contato: 99276-3453

» Núcleo Planaltina: (61) 3103-2405