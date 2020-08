Vídeo mostra momento de colisão na DF-280; jovem de 20 anos morreu

SP Sarah Peres

Vídeos de câmeras de segurança de um estabelecimento às margens da DF-280, em Santo Antônio do Descoberto, mostram o momento exato da colisão que resultou na morte de Luana Vilarins dos Santos, 22 anos. A jovem era passageira no Fiat Punto preto, conduzido pelo noivo, Felipe Amorim Barbosa, 26. Eles seguiam pela rodovia no momento em que foram atingidos por um Ford Fusion, que invadiu a faixa contrária. O motorista foi preso em flagrante, por estar embriagado, no último domingo (23/8).

O Correio teve acesso a duas filmagens de um estabelecimento às margens da rodovia, que mostram o instante em que ocorre a colisão frontal dos automóveis. Em uma das imagens é possível ver os veículos passando pela rodovia. Aos 18 segundos do vídeo, ao lado esquerdo, aparece o carro onde estavam Felipe e Luana.

O veículo passa pela DF-180 e, em milésimos de segundo, no canto direito da filmagem, aparece o Ford Fusion. O motorista já havia perdido o controle da direção. O automóvel aparece invadindo a pista contrária, de lado.

Sem que o condutor do Pálio possa reagir, os carros colidem violentamente. A frente do Fiat fica destruída e sobe uma forte fumaça. Logo depois do acidente, nenhum dos envolvidos sai dos veículos (veja abaixo).

Luana sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e parada cardiorrespiratória. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A jovem deixa um filho, de 3 anos. A vítima foi enterrada nesta segunda-feira (25). O noivo, Felipe, precisou ser socorrido ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), e recebeu alta ainda na noite de domingo (23). O casal pretendia se casar em 2021.

O motorista do Fusion, José Rogério de Araújo Feitosa, 44 anos, teve ferimentos leves e recebeu atendimento na UPA do Recanto das Emas. Posteriormente, ele foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde constatou-se que ele estava embriagado no momento do acidente.

José passou pelo teste do etilômetro, que indicou 0.93 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões — três vezes a mais do que já possibilita a prisão de um motorista alcoolizado, que é de 0.33 ml. “O motorista do Ford Fusion, que ocasionou a colisão, foi autuado por homicídio consumado e tentado, por dolo eventual, quando se assume o risco de matar”, explica o delegado-chefe Pablo Aguiar.

“O suspeito estava bêbado e, mesmo assim, assumiu a direção do veículo automotivo. É a mesma coisa de ele pegar uma arma em mãos. E, infelizmente, foi o que ocorreu. A batida culminou no óbito de uma jovem de 22 anos, e deixou o motorista do Pálio com ferimentos grave”, acrescenta o investigador.

José Rogério foi autuado pelos crimes e, posteriormente, encaminhado ao Departamento de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde aguarda por audiência de custódia, que deve ocorrer nesta terça-feira (24/8). A Justiça decidirá se ele responderá ao processo detido ou em liberdade.