"Só vou sossegar quando saírem os resultados", diz mãe de Lázaro Rosa

Após ir até o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia (GO), nesta terça-feira (25/08), para fazer o reconhecimento do corpo encontrado em uma área verde de Valparaíso de Goiás na noite de segunda-feira (24/08), a mãe de Lázaro Rosa disse não ter perdido a esperança e aguarda o resultado dos laudos para determinar a identificação.

Cynthia Rosa, mãe de Lázaro, informou ao Correio que não foi possível reconhecer o corpo, dado ao avançado estado de decomposição, e que recebeu orientações dos técnicos sobre os procedimentos que serão realizados para identificação do corpo. Os exames não têm data para ficarem prontos.

A mãe do servidor público do Ministério da Agricultura desaparecido há quase dois meses diz não ter perdido a esperança. “Dilacerada, pois nenhuma mãe imagina algo assim. Mas eu só vou sossegar quando saírem os resultados. Tem gente que certeza por causa da roupa, mas como se viu em Anápolis, nada é certo até que se tenha prova”, disse.



Desde o dia 30 de junho, familiares e amigos buscam por Lázaro Rosa. Ele saiu andando da casa da mãe e não foi mais visto. Algumas pessoas relataram tê-lo encontrado em Anápolis (GO), mas quando os grupos de buscas foram até a cidade não localizaram qualquer pista.

Depois de tanta espera, Cynthia Rosa desabafa: “A perspectiva de enterrar um filho que não seja o meu, mas de outra mãe angustiada e triste a espera de seu filho, só para pôr um ponto final na história não é nada razoável. No tempo certo, saberemos. E então sofreremos ou festejaremos. Que para nós esteja reservada a segunda opção".



Corpo encontrado



Na noite de segunda-feira, a Polícia Civil de Goiás encontrou um corpo em uma área verde de Valparaíso (GO). A pessoa tem características que lembram as de Lázaro, mas apenas os laudos vão dizer se, de fato, trata-se do jovem. A delegada responsável pela investigação, Caroline Matos Barreto, disse que, inicialmente, será feito um exame de papiloscopia para buscar o reconhecimento por meio de impressão digital. Caso não seja possível, exames mais complexos precisarão ser feitos. A delegada frisou que, ainda, não se a razão da morte da pessoa.