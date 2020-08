Secretaria de Turismo busca alternativas para impulsionar setor de eventos

TU Thais Umbelino

(foto: Rayan Ribeiro/ Setur-DF)

A secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, se reuniu nesta terça-feira (25/8), com empresários do setor de eventos do movimento Luz aos Invisíveis. Ela ouviu as demandas do coletivo referentes aos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Participaram do encontro o deputado distrital e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara Legislativa Reginaldo Sardinha (Avante), além do presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB).

No encontro, foram discutidas propostas para auxílio e restabelecimento do setor de eventos durante a crise sanitária. Entre os pedidos da pasta, estava a retomada do debate do Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020) e da prorrogação da carência tributária e do auxílio emergencial do GDF aos empresários.

Segundo Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa do DF, a próxima etapa é estabelecer um canal de negociação com o GDF. O parlamentar pediu aos empresários que façam um levantamento do passivo de impostos acumulados desde o fim da carência dada pelo GDF, de três meses, para iniciar as negociações com a Secretaria de Economia do DF. “Nós nos comprometemos de, na próxima semana, conversar com as pastas responsáveis para tentar uma negociação que seja boa para o setor”, disse.

Reuniões

Após encontro com os representantes da Casa, a secretária Vanessa Mendonça se reuniu com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Entre as demandas estavam o repasse dos recursos da Lei Aldir Blanc, a expansão dos protocolos de segurança para patamares nacionais e os recursos do Fungetur, linha de financiamento destinada preferencialmente para os segmentos micro, pequenas e médias empresas.

Marcelo Álvaro Antônio explicou que o papel do governo federal em ordenar os recursos da Lei Aldir Blanc está feito e que a discussão agora é com estados e municípios. Além disso, apontou a adoção de protocolos de biossegurança em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e elogiou a iniciativa da Secretaria de Turismo do Distrito Federal na organização do Protocolo de Segurança de Eventos. “Neste momento, precisamos aprender a conviver com a pandemia, oferecendo uma retomada responsável e consciente do turismo”, disse o ministro.

O debate restabelecimento do setor de eventos durante a crise sanitária teve início na segunda-feira (24/8), com presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e com o diretor-executivo da instituição, Dario Oswaldo Garcia Júnior. Também participaram das discussões os empresários Simone Coutinho, Virginia D’arc, Marconi Barros e Jorge Luiz.

Na reunião, o BRB se comprometeu a atender as demandas do setor por meio do Programa Emergencial de Crédito Empresarial do Distrito Federal (Procred) e do Supera DF, e em auxiliá-lo nos encaminhamentos aos fundos Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e ao Fundo Geral do Turismo (Fungetur), ligado ao Ministério do Turismo.

Além disso, ficou acertada a formação de uma comissão especial composta por representantes do setor de eventos e do BRB. “A iniciativa é importante para entendermos juntos a indústria criativa de eventos do DF e, com isso, desenvolver ações do banco direcionadas para o setor, inclusive os editais de patrocínio”, afirmou o presidente Paulo Henrique Costa.