Frio no DF: termômetros registram 9ºC durante a madrugada

(foto: Edilson Rodrigues/CB/D.A Press)

Esta quarta-feira (26/8) começou fria no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura chegou a 9ºC na região central durante a madrugada. A sensação térmica pode ter sido menor devido aos fortes ventos. A máxima pode chegar a 29ºC no período da tarde.

Segundo o instituto, a umidade relativa do ar deve ficar entre 70% e 20% — abaixo dos 30% considerados toleráveis pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Por isso, os brasilienses precisam estar em estado de atenção e devem redobrar os cuidados com a seca.

O céu permanece claro e sem nuvens. Não há possibilidades de chuvas em todo o DF.