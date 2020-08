Motorista perde o controle e capota próximo à Ponte do Bragueto

CB Correio Braziliense

Acidente foi ocasionado por uma manha de óleo na pista: bombeiros colocaram no local material para absorver o óleo - (foto: divulgação / CBMDF)

Uma mancha de óleo na pista ocasionou um acidente na alça de acesso do Eixão para a L4 Norte, próximo à ponte do Bragueto. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a motorista perdeu o controle do veículo e capotou o carro.

O acidente ocorreu por volta das 8h13 desta quarta-feira (26/8). Apesar do susto, a condutora não se feriu.

A equipe do Corpo de Bombeiros atuou para a prevenção de um possível novo acidente com a colocação de material para absorver o óleo que estava no asfalto.

Durante o atendimento, uma das faixas da pista precisou ser interditada. A via ficou aos cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem.

Foram empregados para esta ocorrência, uma viatura e seis militares.