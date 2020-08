Preso suspeito de assassinar jovem de 18 anos e de deixar outro ferido

DD Darcianne Diogo

Crime aconteceu na terça-feira (25/8), na QN 223, Conjunto 1, em Samambaia Norte - (foto: PMDF/Divulgação)

A polícia prendeu o suspeito de assassinar um jovem de 18 anos na noite desta terça-feira (25/8), na QN 223, Conjunto 1, em Samambaia Norte. O crime ocorreu em frente a uma distribuidora de bebidas, por volta das 21h.

A vítima, identificada como Daniel Vaz de Brito, levou um tiro no tórax, logo abaixo da axila. Três militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM-DF) atenderam a ocorrência, mas, ao chegarem no local, o rapaz não apresentava sinais vitais.

Ao Correio, o delegado-chefe da 26º Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), Cícero Jairo, explicou que, no momento em que foi atingida, a vítima estava na companhia de outros dois amigos, de 21 e 25 anos. Um deles, o de 21 anos, identificado pelas iniciais R.D.S, também foi alvo dos disparos e levou um tiro na coxa. O rapaz foi encaminhado ao Hospital Regional de Samambaia (HRSam) e, em seguida, compareceu à unidade policial para prestar depoimento.

Durante o interrogatório, o jovem relatou o ocorrido. “A versão que ele conta é que os três estavam em frente a uma distribuidora e a casa do autor é próxima ao estabelecimento. Eles passaram e olharam na direção, quando o suspeito perguntou o porquê que eles estavam olhando”, detalhou o delegado.

Ainda de acordo com a versão da vítima, o acusado, de 23 anos, entrou em casa e, poucos minutos depois, saiu armado e deu início aos disparos. Daniel levou um tiro no tórax, embaixo da axila, e morreu no local. O outro jovem levou um tiro na coxa e foi encaminhado ao hospital, mas sem gravidade. A terceira vítima, de 25 anos, não foi atingida e, até a última atualização desta reportagem, não havia comparecido à delegacia para prestar depoimento.

Prisão

O suspeito foi preso ainda na noite desta terça-feira, na Estrutural. Na delegacia, ele se manteve em silêncio. A polícia não localizou a arma utilizada no crime. “Ele disse apenas que a tinha jogado em um matagal. Mas encontramos munições de um revólver calibre 38”, garantiu o investigador.

O homem responderá pelos crimes de um homicídio consumado e duas tentativas.