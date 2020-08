DF é a única região monitorada pela ANA sem registro de seca em julho

CB Correio Braziliense

Os reservatórios de acumulação de água estão com percentuais acima do esperado para o período - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o Distrito Federal permanece sem registrar condição de seca nos meses de junho e julho. O DF foi a única unidade da federação monitorada que não apresentou os índices típicos de estiagem no último mês.



Os indicadores de seca possuem relação direta com os níveis dos reservatórios do Distrito Federal: quanto mais ameno é o período sem chuvas, mais altos tendem a ficar os níveis dos reservatórios que abastecem a capital. Nesta terça-feira (25/8), o reservatório da barragem do Rio Descoberto estava com 92,7% de seu volume útil e Santa Maria, com 97,4%. Ambos os reservatórios são responsáveis pelo abastecimento de água para quase 80% da população do DF.

De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), os reservatórios de acumulação de água estão com percentuais acima do esperado para o período, devido, principalmente, ao período chuvoso que se prolongou em 2020. No entanto, há uma possibilidade do período de estiagem também se prolongar, logo, é necessário manter o uso consciente da água.

A água tem sido fundamental no enfrentamento da pandemia. A população não deve se descuidar e desperdiçar este bem. O volume de água usado por morador impacta diretamente no abastecimento da população e hábitos simples fazem muita diferença na conservação desse recurso finito.

Desperdício

Um banho de vinte minutos, por exemplo, desperdiça, em média, 130 litros de água. Mais do que os 110 litros recomendados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para uso diário por pessoa para necessidades de consumo e higiene.

Uma torneira aberta continuamente durante três minutos tem um gasto de 18 litros de água. Ao escovar os dentes, recomenda-se fechar a torneira e só abrir quando for enxaguar a boca. Uma descarga comum gasta de sete a 10 litros de água. É necessário sempre observar se a válvula está regulada, se não há furos nos canos e as torneiras da casa estão bem fechadas.

Na lavagem da louça, a atitude deve ser a mesma. Com a torneira aberta continuamente, o gasto médio é de 240 litros. Abrindo e fechando a torneira, o gasto cai para 70. Ao limpar calçadas, a melhor opção é varrer a sujeira ao invés de utilizar mangueiras. Outra opção de economia é utilizar a água da lavagem de roupas para fazer esse tipo de limpeza.

Uma torneira mal fechada desperdiça 46 litros por dia. Uma correndo em filete gasta 180 a 750 litros. Já uma ligada normalmente pode gastar até 12,5 mil litros de água por dia.

Monitoramento

A ANA utiliza uma ferramenta chamada Monitor de Secas para acompanhar mensalmente a evolução das secas em 15 Estados brasileiros e no DF. Atualmente, quatro das cinco regiões brasileiras são analisadas pelo equipamento, que auxilia na execução de políticas públicas de combate à seca.

O Monitor de Secas é um processo de acompanhamento regular e sistemático da situação no país, com classificação do grau de severidade e dos impactos associados ao fenômeno em escala regional, além de sua evolução com o passar do tempo.