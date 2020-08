Família vende doces para ajudar a pagar tratamento de cachorro

SS Samara Schwingel

Duke irá precisar realizar o tratamento por, no mínimo, cinco meses - (foto: Arquivo pessoal )

O vira lata Duke tem oito anos de idade. Ele foi adotado em 2012, quando tinha apenas três meses, por uma família que mora no Setor Militar Urbano (SMU). Há cerca de um mês, ele foi diagnosticado com câncer nos linfonodos e, por isso, precisará realizar quimioterapia por cinco meses e acompanhamento constante com médico veterinário. Devido aos altos custos do tratamento, a família que o adotou começou a vender doces para arrecadar dinheiro para o procedimento.

As sessões de quimioterapia para Duke custam, em média, R$ 2 mil por mês, além dos remédios necessários para o tratamento. A dona do vira lata, Agatha de Oliveira, 22 anos, diz que o cachorro precisará realizar o procedimento por, no mínimo, cinco meses. "Além dos cinco meses de quimioterapia e dos remédios, ele precisará realizar consultas rotineiras, pois a doença pode voltar", conta.

Ela relata que houve tentativas de tratar de outra forma antes de iniciar a quimioterapia. "Percebemos que ele estava com um inchaço, como se fossem duas bolas, na garganta. Tentamos remédios, mas nada melhorava", diz. Depois de realizarem exames mais profundos, descobriram o câncer nos linfomas. "Ficamos assustados com o valor e duração do tratamento", diz a jovem.

Agatha afirma que a ideia partiu de todos os integrantes da família, composta por quatro pessoas. "Eu e minha mãe somos responsáveis pela confecção e entrega dos produtos", informa. Para ela, qualquer tipo de ajuda é válida. "O objetivo é conseguir pagar o tratamento do Duke para ele ter mais alguns anos de vida ao nosso lado", diz.

As vendas ocorrem por meio das redes sociais e as entregas são feitas a domicílio. Basta entrar em contato pelo perfil @duke_cakes.