Homem furta carro sob efeito de crack e devolve arrependido

O veículo foi devolvido à vítima e os policiais militares encaminharam o homem a 26ª DP, em Samambaia Norte - (foto: Divulgação PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de ter furtado um veículo, após ele tentar devolver. O caso aconteceu em Samambaia-DF, na noite desta última terça-feira (25/8).



A equipe do Grupo Tático Motociclístico (GTM) patrulhava a área quando recebeu informações sobre o furto de um carro na quadra QN 406. No local, a vítima contou aos policiais que estava recebendo ligações de uma pessoa que afirmava estar com o automóvel.

O GTM se dirigiu ao endereço fornecido pelo homem e o encontrou parado em uma esquina. Segundo o suspeito, ele estava sob efeito de crack ao furtar o veículo e, assim que o efeito da droga passou, se arrependeu.

O homem levou os policiais até o local onde o carro se encontrava e a PMDF o encaminhou para a 26ª Delegacia de Polícia em Samambaia Norte. O automóvel foi restituído à vítima.