Covid-19: 71% produtores e empregados da Ceasa-DF testaram negativo

CB Correio Braziliense

Aqueles que testaram positivo para covid-19 foram afastados e orientados pelos profissionais de saúde da SES-DF - (foto: Vinícius de Mello / Agência Brasília)

Desde a última quinta-feira (20/8), os produtores e colaboradores das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) são submetidos a exames para detectar a covid-19. De 1.887 pessoas testadas, 71% (1.334) não tiveram nenhum contato com vírus, contra 543 que possuem a doença ativa no organismo ou já apresentam anticorpos contra o coronavírus. Desse total, 424 estão curados.



Os produtores e funcionários com diagnóstico positivo foram afastados imediatamente e orientados pelas equipes da secretaria de Saúde (SES-DF). Após a conclusão dos testes, se comprovada a necessidade, uma nova testagem poderá ocorrer no máximo daqui 30 dias.

A iniciativa visa a identificação precoce de pessoas assintomáticas para garantir tratamento mais eficaz e redução da proliferação do coronavírus. Segundo dados da equipe da SES-DF, os números de pessoas com resultado positivo na Ceasa foi condizente com a realidade do Distrito Federal, se comparado ao volume de produtores e colaboradores da empresa.



* Com informações da Ceasa