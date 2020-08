Parcelamento no Sol Nascente/Pôr do Sol será tema de audiência pública

CB Correio Braziliense

No encontro on-line será discutido o Relatório de Impacto de Vizinhança sobre o licenciamento ambiental do Complexo Residencial e Comercial Ikeda - (foto: Breno Fortes/CB/D.A Press)

Em 29 de setembro, acontecerá uma audiência pública virtual de apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança (Rivi) para parcelamento de solo urbano do empreendimento Complexo Residencial e Comercial Ikeda, localizado no Sol Nascente/Pôr do Sol. O Instituto Brasília Ambiental (Ibram), responsável pelo licenciamento ambiental da área, realizará a transmissão ao vivo das 19h às 21h45.



Os estudos e a documentação estão disponíveis no site do Ibram, assim como as instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para acesso, que serão divulgadas cinco dias antes da data de realização do evento.