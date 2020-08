DD Darcianne Diogo

A ação vem logo depois da realização de mais uma operação de derrubada coordenada pela Secretaria DF Legal - (foto: PMDF/Divulgação)

Manifestantes atearam fogo, na noite desta quarta-feira (26/8), em um ônibus na Via Estrutural (veja o vídeo abaixo). A suspeita é de que o ato seja um protesto contra a derrubada de habitações irregulares no Assentamento 26 de Setembro, próximo a Taguatinga. Neste momento, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) está no local para conter o incêndio.

A ação aconteceu logo após mais uma operação de derrubada coordenada pela Secretaria DF Legal, na tarde desta quarta-feira. Policiais militares prestaram apoio.

Dois militares ficaram feridos durante o confronto com os manifestantes; um com pedrada e outro com objeto perfuro cortante. Os dois precisaram ser encaminhados ao hospital.

Manifestantes colocam fogo em ônibus na via Estrutural durante protesto no Assentamento 26 de setembro (foto: Darcianne Diogo)

Segundo a PMDF, a equipe precisou utilizar equipamento não letal, pois os manifestantes fizeram barreiras para impedir a ação. “Além disso, arremessaram diversos objetos contra os policiais militares como garrafas, pedras, pedaços de pau, bolinhas de gude e fogos de artifícios. Infelizmente, a PMDF teve que agir para que a ordem fosse cumprida. Dois policiais estão lesionados e houve um detido por lesão corporal”, diz a nota.