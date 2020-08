Alerta: DF registra 6º C na madrugada e umidade pode chegar a 10%

SS Samara Schwingel

(foto: Ed Alves/CB/ D.A Press)

Temperatura e umidade estão em queda no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região do Gama chegou a registrar 6º C durante a madrugada desta quinta-feira (27/8). Além disso, a umidade na capital federal pode chegar a 10% durante a tarde.

É o segundo dia seguido que o DF registra umidade abaixo dos 30% considerados toleráveis pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesta quarta-feira o índice ficou abaixo dos 12%. Segundo a Defesa Civil, se o nível ficar abaixo dos 20% por três dias, o cenário é de alerta.



Por isso, é preciso ter cuidados redobrados com a saúde. Para minimizar esses impactos, a Defesa Civil faz uma série de recomendações como lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz; e evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h.

Não há previsão de chuvas ao longo do dia e a temperatura pode chegar a 31ºC durante a tarde.