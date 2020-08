Conhecido como 'terror', assaltante preso agia no Varjão e Lago Norte

CB Correio Braziliense

O homem é acusado de, pelo menos, seis crimes: com ele foram encontrados objetos resultantes dos furtos - (foto: Divulgação/PMDF)

Nesta quarta-feira (26/8), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito por, ao menos, seis crimes de roubo e furto, no Lago Norte e Varjão, neste mês de agosto. Ele foi detido na quadra 3 do Varjão,

O suspeito era conhecido como ‘terror’ devido os diversos ataques a comércios. Ele informou a localização de produtos derivados de crimes. Entre os objetos estava a caixa registradora de uma farmácia, roubada na madrugada desta quarta-feira (26/8), no Varjão.

Além da farmácia, ele é suspeito de assalto a ônibus e a uma padaria no Varjão, além de roubo a transeunte, no Lago Norte, e furto de um tacógrafo, também no Varjão.

O detido estava com um Mandado de Busca e Apreensão (MBA) em aberto e era alvo de operação da polícia judiciária.