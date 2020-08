Secretaria oferece capacitação para agentes de segurança pública

CB Correio Braziliense

Cursos fazem parte de estratégia de pesquisa e informação na área de segurança pública - (foto: Walder Galvao/CB/D.A Press)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Rede Nacional de Ensino a Distância, ligada à da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública do DF (Segen), oferece cerca de 50 cursos de capacitação para agentes de segurança pública. O objetivo é fomentar a capacitação e pesquisa na área de segurança pública. O ministério deseja alcançar cerca de 130 mil alunos até o final de 2020.

Entre janeiro e agosto deste ano, a plataforma contou com mais de 105 mil matrículas em duas mil turmas e 81 mil aprovados. Para o secretário de Ensino e Gestão em Segurança Pública (Segen/MJSP), Josélio de Azevedo, a Segen vai de encontro a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) que tem, entre seus princípios, a promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública.

Além dos 50 cursos já disponíveis na plataforma, outros quatro serão ofertados na primeira semana de setembro e, até o final do ano, serão entregues mais 25, que estão em fase de reformulação. Entre os novos cursos que serão agregados estão Saúde Mental do Profissional de Segurança Pública, Políticas Públicas no Sistema Prisional, Isolamento e Preservação do local de Crime e Direitos Humanos e Grupos Vulneráveis no Sistema Prisional. O catálogo completo pode ser acessado pelo site.

Matrícula

A matrícula nos cursos ocorre por meio de um pré-cadastro do usuário no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP). Após a validação dos dados do profissional, o Módulo EaD-SEGEN é adicionado fica disponível para acesso.