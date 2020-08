Participação do DF na receita bruta do Centro-Oeste cai 6,3% em 10 anos

SS Samara Schwingel

Queda foi notada em pesquisa realizada pelo IBGE -

A participação do Distrito Federal na receita bruta do Centro-Oeste caiu 6,3% entre 2009 e 2018. De acordo com dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de prestação de serviços na capital federal saiu de 42,6% para 36,3%. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira (27/8).

Apesar da queda, o DF continua sendo o maior contribuinte para a receita da região, seguido por Goiás (27,5%), Mato Grosso (22,1%) e Mato Grosso do Sul (14,1%). Em 2018, um total de 26.996 empresas estavam ativas na capital federal — número 39,4% maior que em 2009. Elas foram responsáveis por empregar 346.109 pessoas e pagaram R$ 11,59 bilhões de salários, retiradas e outras remunerações.

Segundo a análise, o segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares representou 37% das empresas atuantes, 45,2% do pessoal ocupado e 28,1% da receita do setor.

Os dados também apontam que, em 2009, as empresas de serviços atuantes no Distrito Federal pagavam o maior salário médio mensal do setor no país — cerca de três salários mínimos por pessoa. Já em 2018, este valor caiu para 2,70, ficando um pouco abaixo do salário médio pago pelas empresas de serviços atuantes no Rio de Janeiro (2,73), por exemplo.