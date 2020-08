Covid-19: DF registra 752 novos casos e chega a 156 mil infectados

SS Samara Schwingel

Um total de 53,4% dos infectados são mulheres, mas os homens são os que mais morreram pela doença no DF - (foto: AFP)

O Distrito Federal registrou, entre 18h de quarta-feira (26/8) e 12h desta quinta-feira (27/8), 752 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. No mesmo período, a capital federal contabilizou 13 novas mortes pela doença.

Com os novos números, o DF chegou a 156.005 pessoas contaminadas pela covid-19. Destes, 15.828 ainda estão ativos e 137.765 já se recuperaram. O total de óbitos chegou 2.412, sendo 2.208 de pessoas da capital e 204 de outros estados.

Ceilândia segue sendo a região com maior número de infectados no DF, com 18.629 casos registrados. A cidade é seguida pelo Plano Piloto (12.514 casos) e Taguatinga (12.451).



As mulheres são maioria no número de infectados, representando 53,4%. No entanto, os homens são os que mais morrem pela doença. Dos mais de 2 mil óbitos, 1.444 das vítimas eram do sexo masculino e cerca de 1 mil tinha mais de 60 anos.