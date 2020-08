Confrontos com bombas marcam 10º dia de ação no 26 de setembro

AM Ana Maria da Silva*

PMDF se prepara para confronto com moradores que jogam objetos contra os agentes - (foto: Cibele Moreira)

Confrontos entre as forças de segurança e moradores contrários à operação Pronto Emprego no assentamento 26 de Setembro continuam a mobilizar dezenas de pessoas na região. Nesta quinta-feira (27/8), 10º dia da operação, os moradores resistiram à derrubada das construções e jogaram bombas e objetos nos policiais. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os manifestantes fizeram barreiras com fogo e faixas para impedir a passagem de agentes do governo.

A desocupação começou dia 19 de agosto. Segundo a PMDF, foi preciso o uso de bombas de efeito moral para conter manifestantes, que jogaram objetivos como garrafas, pedras, pedaços de pau, fogos de artifício e coquetel molotov. Durante o confronto ontem (26/8), dois policiais ficaram feridos e manifestantes atearam fogo em ônibus na via estrutural.

Segundo a Secretaria DF Legal, a iniciativa tem como intuito evitar as ocupações irregulares, fomentando menor impacto econômico, social e ambiental no DF. A ação no assentamento 26 de setembro restringe-se a remoção de edificações em fase inicial, de construções não habitadas, e de cercamentos, muros, guaritas, postes, cisternas, poços artesianos clandestinos e bases. Desde o início já foram liberadas 344.400m² na região e não há prazo para o término das ações.