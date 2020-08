Jovem é preso por traficar drogas na Rodoviária do Gama

DD Darcianne Diogo

Policiais prenderam o suspeito em flagrante durante a venda de uma porção de drogas - (foto: PCDF/Divulgação)

Após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam um jovem de 21 anos por tráfico de drogas. Segundo as investigações, o suspeito comercializava os entorpecentes no interior da rodoviária da região, ao lado do posto do DFTrans.

Policiais monitoraram o acusado durante 10 dias. Nesta quarta-feira (26/8), os agentes flagraram o momento que ele fragmenta a porção de maconha e a entrega para um usuário, após o recebimento do pagamento.

O rapaz foi conduzido à 14ª DP e autuado em flagrante por tráfico de drogas e, caso seja condenado, pode pegar pena de 5 a 15 anos de prisão, com pagamento de R$ 500 a R$ 1,5 mil de multa.