Homem é preso em mais um dia de conflito no assentamento 26 de setembro

Uma pessoa foi presa no segundo dia seguido de manifestações no assentamento 26 de setembro. A área está passando por um processo de desocupação de lotes, por determinação da DF Legal, para impedir novas construções, consideradas irregulares pelo GDF.

O homem detido estava com bolinhas de gude e esferas de aço, segundo o major Siqueira, comandante da operação no Assentamento 26 de Setembro. "Houve alguns confrontos com a polícia. Não há informação de feridos. Realizamos a prisão de um indivíduo e confirmamos por meio do celular dele que ele prestava informações aos outros manifestantes. Então a condução foi tranquila. A DF Legal que é responsável operação, a Polícia Militar tem a função de resguardar a segurança e a capacidade das instituições pública de trabalhar", disse o major ao Correio.



Nesta quinta-feira (27/08) mais um ônibus foi incendiado na DF-00 1. De acordo com a assessoria de comunicação da empresa Viação São José, o ônibus havia sido adquirido em janeiro. O segundo incêndio acumula um prejuízo de R$ 800 mil para a empresa.



Quem também teve prejuízo foi o comerciante Cláudio Dallagnol, 48. Morador da região há 20 anos abriu uma loja no assentamento há três meses. Na operação realizada nesta quinta-feira ele teve sua loja derrubada e disse nem saber o valor do prejuízo. "Não notificaram nem nada. Primeira vez que vieram aqui foi hoje", disse ao Correio.

Mais de 344.400 metros quadrados de área foram desocupados desde o inicio da operação, no dia 18 de agosto, segundo o DF Legal. "Na ação desta quinta-feira foram demolidas três edificações de alvenaria, três galpões metálicos, cercas, 300 metros lineares de muros de alvenaria, 100 metros lineares de cercamento de zinco, retirada de uma base de 40 metros quadrados, entupidas três fossas e desligado um ponto de energia", informou a nota do DF Legal.