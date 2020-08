Covid-19: Justiça determina que DF retome modelo antigo de divulgação de dados

CB Correio Braziliense

(foto: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou que a Secretaria de Saúde volte a apresentar os dados sobre as mortes provocadas pelo novo coronavírus conforme divulgava no início da pandemia. Em 19 de agosto, o secretário de Saúde, Francisco Araújo, afastado após ser preso por suspeita de fraude na compra de testes da covid-19, informou que a pasta mudaria a metodologia para evitar “intranquilidade” na população.

A desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, do TJDFT, decidiu que ocorra a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia. Segundo o processo, a Secretaria de Saúde precisará voltar a usar a metodologia antiga.

A liminar foi concedida a partir de mandado de segurança impetrado pelo deputado Chico Vigilante (PT), na terça-feira (25/8). A pasta parou de apresentar detalhes de mortes que não aconteceram nas últimas 24 horas, mas a quantidade de óbitos total registrada no período ainda era apresentada.

“Mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (covid-19), inclusive no site da Secretaria, com todos os dados e mesma metodologia usada até o dia 17 de agosto de 2020”, ressaltou a decisão da magistrada.