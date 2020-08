Previsão é de baixa umidade e temperatura alta nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

A seca está no auge no DF e alguns cuidados são necessários, como beber muita água e evitar exercícios em certos horários - (foto: ED ALVES/CB/D.A Press)

O tempo seco deve continuar nesta sexta-feira (28/8) em todo o Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura de hoje foi de 12°C, no Gama. Em Brasília, a mínima foi de 15°C e a máxima pode chegar a 28°C.

A umidade relativa do ar fica entre 65% (Máxima) e 20% (mínima) em Brasília. O céu tem poucas nuvens e não há previsão de chuva. Esse tempo deve se manter durante o fim de semana.

Com a variação no tempo, o meteorologista Heráclio Alves indica alguns cuidados necessários devido ao tempo seco. “O final de agosto e a primeira quinzena de setembro são os períodos em que as temperaturas são mais altas e a umidade, mais baixa. Por isso sempre é bom se manter hidratado e evitar se expor ao sol entre 10h e 11h, e às 16h, porque acontece os picos de temperatura alta e umidade baixa”, explica.