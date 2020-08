Ibram não vai realizar mais castrações de animais em 2020

CB Correio Braziliense

Para grandes plantéis, a castração pode ser agendada - (foto: Resgates Noroeste/Divulgação)

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) informou, nesta sexta-feira (28/8), que não haverá mais campanhas presenciais para castração de cães e gatos este ano. A decisão busca garantir a segurança de tutores e da sociedade e evitar a disseminação da covid-19.

O Ibram esclareceu que continuará em operação apenas o programa de castração de grandes plantéis, para protetores e ONGs que possuem mais de 10 animais.

Programa de castração

Apesar da nova medida, as pessoas que possuem mais de 10 animais (cães ou gatos) podem apresentar proposta de parceria para a castração dentro do programa do Ibram. O mesmo vale para funcionários de instituições públicas devidamente autorizadas pelo dirigente do órgão.



O instituto ressalta que é preciso preencher um termo de referência com informações dos animais. Os bichinhos para castração devem ter idade mínima de três meses ou ter peso igual a 2 Kg. Também devem estar em bom estado de saúde e fêmeas não podem estar prenhas, no cio ou em lactação.



Serviço

Para acessar o Termo de Referência, clique aqui.

O interessado deverá enviar a documentação para atendimento@ibram.df.gov.br. Coloque no título do e-mail “Castração de Grandes Plantéis – Diretoria de Conservação”.



Se já possui cadastro e deseja realizar pedido de mais castrações, pode enviar o pedido para dicon@ibram.df.gov.br