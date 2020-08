Covid-19: Número de mortos em Pirenópolis dobra após abertura

JF Jaqueline Fonseca

A cidade ficou quase cinco meses fechada ao turismo como medida de contenção do novo coronavírus - (foto: Marcos Vinicius Ribeiro)

O número de mortos pela covid19 na cidade de Pirenópolis, a 150 Km de Brasília, dobrou desde que a cidade foi reaberta para o turismo no dia 14 de agosto. Atualmente o município registra seis mortes pela doença. Antes da volta dos visitantes o número de óbitos era três.

A secretária de Saúde de Pirenópolis, Luciana Rodrigues, informou que o aumento dos casos não está relacionado à abertura da cidade para o turismo pois os óbitos registrados nos últimos dias são de pessoas que já estavam internadas. Ela disse ainda que o município monitora o número de casos e de leitos ocupados para tomar medidas, caso seja necessário. “Nós temos alguns parâmetros para o fechamento gradativo ou total da cidade.”

Pirenópolis tem como principal vocação o ecoturismo e o patrimônio em estilo colonial. A cidade ficou fechada por quase cinco meses como medida de contenção do novo coronavírus mas, agora, todos são bem-vindos, desde que cumpram as medidas sanitárias, conforme alerta a secretária de Saúde Luciana Rodrigues. “Nossa economia gira em torno do turismo. E que os turistas venham para aproveitar sem extrapolar os limites de segurança e que venha com reserva para que possamos atender bem”, frisou.

A prefeitura reforçou a fiscalização na cidade e fechou o acesso público ao rio das Almas no centro da cidade para evitar aglomerações. A secretaria alerta que os turistas devem ir até a cidade com reservas feitas nos atrativos turísticos ou parques para garantir o bom atendimento já que todos os estabelecimentos estão funcionando com capacidade reduzida