Comprar imóveis, ajudar pessoas: o que fazer com o prêmio da mega-sena?

JL Jonathan Luiz*

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ganhar o prêmio máximo da loteria é o sonho de todos os apostadores. Não houve vencedores no concurso 2.293 da Mega-Sena, realizado na noite da última quarta-feira (26/8), e o prêmio acumulou em R$ 52 milhões. Mas o que faria caso fosse o sortudo a faturar essa quantia? Pagaria todas as dívidas e nunca mais iria trabalhar? Esbanjar tudo? Investir? Ajudar o próximo? Há diversas possibilidades.

Há quem prefira apostar em superstições, como é o caso da aposentada Marli Gonçalves, 72 anos, moradora da Santa Maria. “Costumo sempre jogar a data de aniversário dos meus filhos e netos. Faço isso há cinco anos, já cheguei a acertar três número da Mega-Sena. Quem sabe um dia a sorte bata na minha porta”, comenta

A aposentada conta o que faria com o dinheiro caso vença o prêmio. “Primeiro, iria ajudar a minha família, mas não dando o dinheiro, iria comprar alguns imóveis e pagar a faculdade dos netos”, relata. Ela vai fazer a aposta no próximo sábado (29/8) e tem fé que irá ganhar. “Estou sentindo que agora vou receber essa bolada”, diz.

Com uma mistura de superstição e estatísticas, o segurança Romulo Railton, 29 anos, morador de Planaltina (GO), conta que sempre faz uma pesquisa antes de apostar. “Fico de olho no histórico dos números mais jogados, mas em todas as apostas coloco o número 81”, salienta.

O número escolhido é uma referência ao título Mundial de clubes conquistado pelo Flamengo, em 1981. “O Mengão faz parte da minha vida, e creio que um dia esse número tão especial me trará sorte”, acredita. Ele conta o que faria com o dinheiro caso vencesse: “Iria em Portugal buscar novamente o treinador Jorge Jesus, ajudaria até pagar o salário dele, o importante é vencer todos os títulos novamente nesta temporada".

Curiosidades

Qual é o número mais sorteado na Mega-Sena? E o que menos apareceu? Ao longo de mais de 2 mil concursos, entre as 60 dezenas disponíveis, os números 10 e 53 saíram 261 vezes cada um. O mais “azarado” é o 26, que apareceu 189 vezes.

E qual é a região que mais ganhou dinheiro em premiações? Brasília está no Top 5, com R$ 665 milhões. A capital do país está atrás da líder, São paulo (R$ 1.987 bilhões). Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro (R$ 1.132 bilhões), seguido do Paraná (R$ 1.030 bilhões) e de Minas Gerais (R$ 966 milhões). Os dados são do site da Mega-Sena Online.

Para aqueles que desejam investir o valor do prêmio principal caso ganhem, de acordo com a Caixa, podem tentar a poupança, que renderia cerca de R$ 67 mil por mês.

Como jogar

O concurso 2294 está marcado para o próximo sábado (29/8). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito. Para apostar pela internet, o valor mínimo do carrinho é de R$ 30. O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números dos 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Caso queira colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. Para o valor mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a R$ 22.522,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de jogo realizado. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Os dados estão no site da Caixa