Iohan Struck segue em isolamento social, por suspeita de covid-19

MM Mariana Machado

Iohan é um dos investigados na operação Falso Negativo, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) - (foto: Reprodução / Facebook)

A defesa do subsecretário de administração-geral da Secretaria de Saúde afastado, Iohan Andrade Struck divulgou, nesta sexta-feira (28/8), o relatório médico e atestado de saúde pedindo afastamento de todas as atividades em razão do quadro clínico.

No relatório, o médico Michel Cometti de Souza descreve quadro de infecção das vias aéreas superiores, com piora gradual, dores de cabeça persistentes, dor muscular, calafrios e febre baixa. O paciente teria tido contato recente com pessoa infectada por covid-19.

Das sete pessoas investigadas na operação Falso Negativo, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Iohan é o único que ainda não se apresentou às autoridades, por estar com suspeita de infecção por coronavírus.

O advogado, Alexandre Adjafre, informou que ele cumpre isolamento social, e que, por enquanto, não vislumbra necessidade de impetrar pedido de habeas corpus. “Pelo que já está sendo apurado, mormente pela quebra do sigilo telefônico e prova documental já constante dos autos, e com o que Iohan tem para explicitar em detalhes acerca dos fatos, por si só serão suficientes para demonstrar que o mesmo não cometeu nem participou de qualquer ato ilícito com relação à operação denominada ‘falso negativo’, tendo unicamente cumprido fielmente com suas funções de servidor público concursado.”

A operação

A segunda fase da operação Falso Negativo, deflagrada na última terça-feira (25/8), resultou na prisão do secretário de Saúde afastado, Francisco Filho, e membros da alta cúpula da Secretaria de Saúde. Segundo o MPDFT, houve sobrepreço de 146% na comparação dos valores ofertados para a compra de testes rápidos da covid-19.