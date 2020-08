Carreata pela cura de Kyara Lis leva centenas às ruas de Águas Claras

JF Jaqueline Fonseca

A carreata começou no Taguaparque e reuniu centenas de pessoas - (foto: Divulgação Cure a Kyara)

Centenas de pessoas participaram, na tarde deste sábado (29/08), da carreata pela cura da pequena Kyara Lis, de 1 ano e 1 mês. Ela tem Atrofia Muscular Espinhal (AME) e precisa tomar um medicamento conhecido como o mais caro do mundo. A manifestação foi feita para chamar atenção para o caso e pedir doações que vão garantir a compra do remédio.

Além de ser caro, o tempo também é um fator importante na busca pela cura de Kyara. O medicamento, chamado Zolgensma, precisa ser administrado até os dois anos de idade para garantir o desenvolvimento dela, além disso a cada dia a criança perde células que não se regeneram, por isso ela precisa do remédio o quanto antes. Pelas ruas de Águas Claras, a mãe da criança, Kayra Rocha, bradava o pedido de ajuda: “É possível mudar a vida da Kyara. Ela precisa desse remédio mais caro, esse remédio custa R$12 milhões de reais”, disse a advogada e mãe da pequena.

A organização da manifestação informou que ao menos 150 veículos participaram da carreata. Todos se concentraram no Taguaparque. Depois, passaram pelas ruas de Águas Claras, começando o percurso pela Avenida Araucárias e, na sequência, pela Avenida Castanheiras, retornando ao Taguaparque.

Sobre o trio elétrico, o pai de Kyara, o bancário Ovídio Rocha, agradeceu a presença de todos e disse que o movimento é não só pela cura de Kyara, mas pelo acesso ao remédio para todos pacientes de AME. “São todos voluntários, amigos e até pessoas que nem conhecíamos, mas se importaram porque o que Kyara precisa é uma mudança de vida. É assim que a gente tá vivendo, lutando pela Kyara e lutando por todas as crianças com AME também para que elas tenham acesso a esse medicamento”, disse o pai da menina que, além de agradecer aos que estavam na carreata, buscou convidar as pessoas que observavam o movimento nos comércios ou sacadas de Águas Claras. “Contamos com o apoio de vocês”, disse.

Uma das pessoas que saiu de casa para apoiar o movimento foi a estudante de música e jornalista Bárbara Silva, de 29 anos. Ela conheceu a história de Kyara recentemente e buscou formas de ajudar. "Conheço a ação da Kyara há alguns dias pelas redes sociais e decidi abraçar essa causa. É muito gratificante poder ajudar de alguma forma. Afinal, se todo mundo ajudar um pouquinho, a Kyara vai conseguir esse remédio tão caro," disse.

A designer de interiores Angélica Melo, 44, é amiga da família e também ajuda na ação. Ela tem esperança que, juntos, voluntários e amigos conseguirão comprar o remédio que poderá garantir o bom desenvolvimento da criança. "Esta campanha é especial e nos mostra a cada dia como o ser humano é bom! Milhares de pessoas se comovendo e ajudando a pequena Kyara. Nós temos a certeza que todos juntos em seu pouco podem mudar a vida da pequena Kyara".

Desde os dez meses, Kyara Lis tem o diagnóstico de AME, uma doença rara e degenerativa que afeta a produção de neurônios motores essenciais para garantir os movimentos voluntários vitais simples, como respirar ou se mover.

Para garantir que ela se desenvolva, a família precisa de ajuda para comprar o remédio, por isso criou vaquinhas virtuais, contas para depósitos, rifas, lives com artistas e outras ações. Tudo é divulgado na página que busca a cura da Kyara no Instagram @cureakyara

As contas para depósito são:

Kyara Lis Carvalho Rocha

102.621.921-36

Banco do Brasil

Ag: 8435-2 - OP 51

Poupança 568-1

Caixa Econômica

Ag: 3494 - Op 13

Poupança: 71733-6

Santander

Ag. 1948

Poupança: 60000193-3

Banco Bradesco

Ag: 2877-0

Poupança: 1002164-2

Banco de Brasília

Ag: 078

Poupança: 021359-9

Banco Itaú

Ag: 6557

Poupança: 41455-1