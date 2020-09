Semob mantém suspensão de ônibus no Assentamento 26 de setembro

JF Jaqueline Fonseca

(foto: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) mantém o desvio do transporte coletivo que passava pelo Assentamento 26 de setembro. Há quatro dias, depois que dois ônibus foram incendiados na Via Estrutural (DF-001) em protestos contrários à ação de desocupação da Secretaria DF Legal no local, a Semob mudou a rota do ônibus para impedir que ele passe no local.



A linha está sendo desviada em direção ao Jockey e à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Os ônibus que vão para Brazlândia pela DF-001 seguem pela DF-180, passando pelo núcleo Alexandre Gusmão. A Semob informou que a mudança é temporária e foi feita para garantir a segurança de funcionários e passageiros do transporte coletivo.

Os moradores do Assentamento 26 de setembro relatam que a medida gerou impactos negativos, e que agora é necessário andar de três a nove quilômetros em estrada de chão, em muitos pontos sem iluminação. O morador Roger Brasil reclama. “Agora tem que parar lá no Taguacenter e vir a pé. Até mesmo as linhas que vinham do Plano do Piloto também foram canceladas. Isso por conta de atos que os moradores da 26 de setembro não têm culpa, atos de grupos isolados”, disse ao Correio.



Ônibus Queimados

Na última quinta-feira (27/08), um ônibus da empresa São José foi queimado por manifestantes. Um dia antes, um coletivo da mesma empresa que transportava 50 pessoas foi queimado. Ninguém se feriu em nenhum dos dois episódios. A São José informou que teve um prejuízo de, pelo menos, R$ 800 mil em 48 horas.

Os líderes comunitários dizem que não aprovam e não apoiam os atos de vandalismo. Eles narram que ocupam a área há mais de 20 anos, após um decreto do então governador autorizar a instalação de chácaras no local, e reclamam da falta de diálogo sobre a ação.

Operação Pronto Emprego



A Operação Pronto Emprego é realizada desde o dia 18 de agosto e, de acordo com a DF Legal, já liberou mais de 300 mil metros quadrados de área. “O objetivo é evitar que novas invasões se instalem no 26 de Setembro. Por isso, apenas novas estruturas têm sido removidas. Com isso, são evitados prejuízos”, diz, em nota, a secretaria.