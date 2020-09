Homem é preso por tentar construir obras ilegais em Samambaia

DD Darcianne Diogo

(foto: PMDF/Divulgação)

Em meio às ações de derrubadas das habitações irregulares no Assentamento 26 de Setembro, em Taguatinga, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde desta segunda-feira (31/8), um homem acusado de realizar obras ilegais no Setor Agrícola Vereda, em Samambaia.

A equipe do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) patrulhava a região no momento em que flagraram uma Van Renault às margens da BR-060. O veículo estava estacionado em uma área de vegetação fechada. Durante a abordagem, os militares não encontraram nada de ilícito com o rapaz, mas perceberam uma edificação de aterro, próximo a um curso d’água, e grande quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados na área.

Aos policiais, o suspeito alegou não ter autorização para a construção na área e disse ter sido contratado para realizar a obra. A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) investiga o caso.

Derrubadas

Há mais de duas semanas, a Secretaria DF Legal deu início à Operação Pronto Emprego, que visa a derrubada de habitações irregulares no Assentamento 26 de Setembro.

Na quarta-feira (26/8), foram removidas duas chácaras, com a retirada de cercas, postes e um transformador clandestino, além de dois galpões de alvenaria e bases para edificação, segundo a DF Legal. A pasta informou, ainda, que nenhuma edificação habitada foi removida.

Durante a ação, os manifestantes fizeram quatro barreiras com fogo e pregos, e arremessaram garrafas, pedras, pedaços de madeira, bola de gude e fogos de artifício contra os policiais militares e os fiscais.

Um policial civil foi baleado na coxa e um ônibus da empresa São José chegou a ser incendiado. No dia seguinte, na quinta-feira (27/8), manifestantes atearam fogo em outro ônibus na DF-001.