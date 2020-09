Morador de rua é socorrido pelos bombeiros com o corpo queimado

CB Correio Braziliense

O homem foi levado para o Hran, que é referência no tratamento de queimados - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 11/3/20)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF) resgatou, na madrugada desta terça-feira (1º/9), um homem em situação de rua que havia sofrido queimaduras. Segundo o relato da vítima, Albert Rodrigues, 24 anos, ele estava dormindo quando alguém jogou combustível no local em que ele estava, e, em seguida, ateou fogo.

O caso aconteceu na quadra 30 do Paranoá, próximo ao conjunto A, por volta das 5h. De acordo com os bombeiros, Albert teve queimaduras de 1º e 2º grau, e precisou ser transportado para atendimento no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Segundo a Polícia Civil, não foi registrado boletim de ocorrência, até o momento.

*Aguarde mais informações