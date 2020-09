Ação itinerante de saúde será retomada: 188 pessoas já foram atendidas

CB Correio Braziliense

Atendimento busca levar qualidade de vida à população, especialmente aos idosos - (foto: Sejus/Reprodução)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) fez 188 atendimentos de saúde à população de Ceilândia entre 21 e 28 de agosto. Ação ocorreu no CEU das Artes da QNR 2 e faz parte do programa Sua Vida Vale Muito Itinerante, que oferece serviços médicos, de enfermagem, fisioterapia, assistência social, psicologia, massoterapia e educação física.

O atendimento será retomado por três dias, a partir de quinta-feira (3/9), na Praça dos Direitos, na QNN 13 de Ceilândia. A equipe de profissionais atenderá na quinta-feira, sexta-feira e sábado.

A ação busca levar às regiões administrativas atendimentos e serviços que podem auxiliar a população no combate ao coronavírus, em especial os idosos e seus familiares. Protocolos de segurança adotados pelas autoridades sanitárias estão sendo seguidos pela equipe do programa, que inclui a testagem dos servidores, desinfecção do local, uso de máscaras e álcool em gel 70% e distanciamento social.

O atendimento nas regiões administrativas é a segunda fase do programa Sua Vida Vale Muito. A ação Hotelaria Solidária, que hospedou 300 idosos no Brasília Palace Hotel por 90 dias - entre abril e julho -, compôs a primeira etapa do programa. Os beneficiários aprenderam a se proteger contra a covid-19 e a manter hábitos saudáveis em sua rotina.