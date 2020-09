Covid-19: DF tem mais 52 mortes e 1.456 casos confirmados

SP Sarah Peres

O Distrito Federal contabiliza mais 52 mortes por covid-19, dois quais dois ocorreram nesta terça-feira (1º/9) e os demais em datas anteriores, sendo confirmados apenas agora. Desse modo, o levantamento da Secretaria de Saúde (SES-DF) indica que 2.573 pessoas perderam a vida por causa da doença provocada pelo novo coronavírus, sendo 2.355 moradores de Brasília e 218 de outras unidades da Federação.

As duas vítimas desta terça eram um homem e uma mulher, com idades entre 50 e 69 anos. Ambos eram residentes do Distrito Federal, do Gama e do Recanto das Emas, e estavam internados em hospitais da rede pública de saúde. Eles também tinham comorbidades: hipertensão, distúrbios metabólicos e imunossupressão.

O levantamento da secretaria também aponta que, do total de óbitos da capital federal, a maior parte das vítimas eram residentes de Ceilândia: 449. Em segundo lugar aparece Taguatinga, com 256 casos. Em terceiro está Samambaia, com 211 residentes locais que perderam a vida para o novo coronavírus. A área do Plano Piloto ocupa a quarta colocação no ranking, com 172 mortos. Em quinto está o Gama (159).

Contaminações

Nesta terça-feira, a SES-DF registrou ainda 1.456 novos diagnósticos positivos para covid-19. Assim, o Distrito Federal chega a 163.498 infectados. Desse total, 147.144 já se recuperaram, ou seja, há 16.354 casos ativos.

Assim como no ranking de óbitos, Ceilândia também aparece em primeiro no número de contaminações: são 19.419 residentes da região administrativa com a doença. Depois está o Plano Piloto, com 16.773 contaminados, e em terceiro, Taguatinga, com 13.155. Continuam a lista Samambaia (10.561), Gama (7.690) e Águas Claras (7.607).