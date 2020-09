Aprovado plano de uso e ocupação do solo do Parque Biotic

SS Samara Schwingel

(foto: Tony Winston/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal aprovou o plano de uso e ocupação do solo do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic). O decreto nº 41.162, assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MBD), foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) nesta quarta-feira (2/9).

O projeto foi aprovado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan) em março e aguardava homologação do Executivo local. O Biotic ficará entre a Granja do Torto e o Parque Nacional de Brasília.

Segundo o projeto, o parque contará com 14 quadras e 960 mil metros quadrados a serem ocupados por escritórios, universidades e comércio relacionados a empresas de tecnologia da informação, telecomunicações e biotecnologia. Além disso, o plano prevê a instalação de praças e um parque internos.

Todos os detalhes do projeto podem ser encontrado no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Urbano e Habitação (Seduh) no sistema de documentação urbanística e cartográfica.

Em julho, o Biotic inaugurou o primeiro ambiente de teste permanente da tecnologia 5G do Brasil. O laboratório, instalado no parque, ofereceu ao público experiências gratuitas com smartphones e com a realidade virtual sob demanda. O espaço é resultado de uma parceria entre a Biotic S/A, subsidiária da Terracap, com a Huawei e a Telefônica Vivo.

Como funciona a tecnologia 5G

Diferentemente do 4G, a tecnologia 5G possibilitará a conexão simultânea de aparelhos, permitindo ao usuário conectar até mil objetos no dispositivo móvel. A principal diferença da internet 5G é a menor latência, ou o menor tempo de resposta para transferir um pacote de dados na rede. A latência é diferente da velocidade.

O 5G permite uma taxa de transmissão centenas de vezes maior do que a atual. A partir disso, em sua máxima potência, o 5G poderá entregar altíssimas velocidades de internet. Além disso, a nova rede promete consumir até 90% menos energia do que as redes 4G atuais.