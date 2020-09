Missa de sétimo dia do pioneiro Geraldo Silva será transmitida pela televisão

JF Jaqueline Fonseca

(foto: Arquivo Pessoal)

A família do pioneiro de Brasília Geraldo Silva vai realizar a missa de sétimo dia pelo falecimento do coronel aposentado da PM na próxima sexta-feira (4/9). A missa será no Santuário de Aparecida e transmitida no canal oficial da TV Aparecida, canal 195 na NET, a partir das 18h.

Geraldo Silva, importante nome da história da Segurança Pública do Distrito Federal, responsável por ajudar a organizar o desfile de inauguração da capital federal e criar a Guarda Especial de Brasília (GEB), morreu aos 93 anos após sofrer falência de múltiplos órgãos. Ele faleceu em casa, no apartamento por onde viveu por 55 anos com a mulher, Regina Pelosi Silva.

A filha mais nova do casal, Fernanda Pelosi, escreveu uma carta ao pai:

Amor da minha vida, daqui até a eternidade...

Meu pai, meu amigo e por fim, nos últimos anos, meu filho. Foi um privilégio lhe acompanhar até o fim. Você não foi apenas pioneiro de Brasília , você foi pioneiro no meu coração. Me ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e, como um ser humano real, me ensinou também que cair e levantar é uma arte para os fortes. Você foi forte até o fim, e, na hora certa , se fez frágil e humilde como um cristão que aceita com resignação a cruz que lhe cabe. Eu, Fernanda, minha mãe, Regina, minha irmã Haydée, meu cunhado Fernando e meus sobrinhos Lucas e Luíza estamos honrados em devolvê-lo para o colo de Deus. Que Nossa Senhora cuide de nós e de todos os que foram tocados pela sua alegria e paz.

Te honrarei sempre, Geraldo Silva.

Da sua caçulinha,



Fernanda Pelosi