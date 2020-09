DF terá temperatura máxima de 30 ºC, nesta quinta-feira (3/9)

MM Mariana Machado

(foto: ED ALVES/CB/D.A Press)

A quinta-feira (3/9) começou um pouco mais fria para os brasilienses, com termômetros marcando a mínima do dia em 12 ºC na região de Planaltina, e 14 ºC no Plano Piloto. Mas o tempo deve esquentar. A máxima prevista é de 30 ºC no Distrito Federal, e 28 ºC para a área central, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista Heráclio Alves explica que a baixa nas temperaturas se deram devido a uma alta pressão no litoral da região Sudeste do país. “Os ventos chegaram e trouxeram esse ligeiro declínio, que não deve se estender. Não é nada muito expressivo, nem muito geral”, detalha.

A umidade deve variar entre 70% e 20%, o que caracteriza, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estado de atenção. Há 101 dias sem chuva no DF, é importante manter a hidratação, e evitar fazer atividades físicas entre 10h e 15h, período em que a umidade relativa do ar fica mais baixa, o que predispõe infecções respiratórias.

A expectativa é que a estiagem tenha fim ainda este mês, a partir da segunda quinzena. “Estamos chegando ao final do inverno, e então começará a primavera. Enquanto o inverno é mais seco, a primavera faz essa transição para o verão.”