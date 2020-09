Polícia Civil prende 17 pessoas por furto de energia no Gama

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação / PCDF)

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão, em flagrante, de 17 pessoas por furto de energia na região da Ponte Alta Norte, no Gama. A ação policiai aconteceu na manhã desta quinta-feira (3/9), pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama).

A operação foi batizada de Curto-circuito, o teve objetivo de combater a prática do crime na região. Caso condenados, os autuados podem cumprir pena de um a quatro anos de reclusão, além do pagamento de multa. Participaram das ações, dois delegados, 24 agentes e o Instituto de Criminalística.

De acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB), anualmente, a empresa tem um prejuízo em torno de R$ 3 milhões, com furtos de cabos de cobre, furto de transformadores e de postes danificados que não são ressarcidos, muitas vezes pela dificuldade de localizar o autor do estrago.

Acordo

Em maio deste ano, a Companhia Energética de Brasília (CEB), e a PCDF firmaram um acordo de cooperação técnica para coibir crimes praticados contra a distribuidora de energia e reduzir as perdas decorrentes de tais atos.

Furtos de energia, furto de cabos e transformadores, fraude de medidores de consumo e prejuízos no abalroamento de postes são medidas que prejudicam o fornecimento de energia elétrica à população e, também, trazem prejuízos financeiros à CEB.