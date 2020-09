Ônibus voltam a circular na via Estrutural a partir de sexta-feira

CB Correio Braziliense

Caso seja necessário por medidas de segurança, as alterações nas operações dos ônibus serão retomadas. - (foto: Janine Moraes/CB/D.A Press)

Os ônibus de todas as linhas que utilizam a via Estrutural devem retomar, nesta sexta-feira (4/9), os itinerários originais. Desde o dia 27 de agosto, os veículos estavam proibidos de passar nas proximidades do acampamento 26 de setembro, por medidas de segurança, devido ao incêndio intencional de dois ônibus no local.



A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), os órgãos de segurança pública e o DF Legal têm monitorado a situação. Segundo a Semob, foi constatado que a segurança está normalizada na área, logo, a pasta determinou que as operadoras do transporte público coletivo reprogramem as viagens e voltem a passar normalmente pela Estrutural.

A secretaria esclarece que continuará atenta às questões de instabilidade nas proximidades do assentamento 26 de setembro. Caso seja necessário, as alterações nas operações dos ônibus serão retomadas.

* Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade