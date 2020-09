Outra vítima do idoso que mostrou o pênis a mulher procura a PCDF

DD Darcianne Diogo

A 4ª DP investiga o caso e pede que, caso haja outras vítimas, que elas procurem a polícia - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após a repercussão do caso de um idoso, de 61 anos, que mostrou o pênis a uma mulher no Guará, outra vítima procurou a 4ª Delegacia de Polícia (Guará) para relatar um abuso sofrido pelo mesmo suspeito. Segundo a jovem, de 29 anos, o acusado abaixou o short na frente dela e mostrou o órgão sexual.

Aos policiais, a mulher contou que, no momento da violência, ela estava no trabalho, quando o idoso entrou no local e perguntou seu nome. Em seguida, o suspeito teria dito que tinha tido uma namorada com o mesmo nome e começou a elogiá-la.

De acordo com o depoimento da jovem, ao virar de costas, o autor pediu para que ela olhasse para ele, dizendo que estava doente. No momento que virou, a vítima percebeu que o agressor sexual estava com o short um pouco abaixado e com o pênis ereto para fora. Assustada, ela mandou o homem subir as vestes e sair do estabelecimento. Contudo, ele se negou e a mulher pediu ajuda a um vigia de carros que fica na região. Ao perceber a presença do rapaz, o abusador foi embora.

Outro caso

Uma outra situação envolvendo o idoso aconteceu nessa quarta-feira (2/9), também no Guará. Segundo as investigações, ele mostrou o pênis a uma mulher, de 30 anos, próximo à Estação Feira do Guará. O caso ocorreu em abril, mas o acusado só foi interrogado nesta quarta. Aos policiais, ele confessou o ato.

A polícia acredita que o suspeito tenha feito mais vítimas no DF e pede para que, caso alguém tenha passado pela mesma situação, procure a 4ª DP ou ligue para o 197, da Polícia Civil.