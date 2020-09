Dono de supermercado é preso por comprar mercadoria roubada

DD Darcianne Diogo

(foto: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) deram continuidade à operação Fraus, que investiga a venda de mercadorias roubadsa para o abastecimento em supermercados da região. Na quarta fase da operação, deflagrada nesta quinta-feira (3/9), os investigadores cumpriram um mandado de prisão temporária contra um sócio administrador de um supermercado.

O homem é suspeito de comprar mercadorias de origem criminosa para revender nos estabelecimentos. A casa dele foi objeto de mandado de busca e apreensão, e um caminhão, avaliado em cerca de R$ 300 mil, foi apreendido. O veículo, segundo as investigações, era de uma das empresas do rapaz.

Agora, a polícia investiga a participação do acusado no descarte de mercadorias avaliadas em mais de R$ 100 mil, ocorrido no Entorno do DF, visando a obstrução da investigação criminal

Fases

Em 27 de julho, a 16ª DP prendeu um homem de 27 anos acusado de estelionato. De acordo com a apuração policial, o acusado ocultava, em um galpão, diversas mercadorias compradas e não quitadas. Os produtos eram revendidos para mercados da região norte do DF com preço reduzido. Essa foi a primeira fase da operação Fraus.

Estima-se que o valor das mercadorias ilegais chegue a R$ 500 mil, segundo relataram as vítimas. No galpão, policiais encontraram vários pacotes de fécula de mandioca e polvilho doce. Agentes prenderam o suspeito em flagrante pelo crime de receptação, e a mercadoria apreendida foi restituída às vítimas de estelionato.

Na segunda fase da operação, um dono de uma rede de supermercados de Planaltina foi preso por receptar diversos produtos de um milionário golpe de estelionato. Policiais civis e auditores fiscais da Secretaria de Fazenda do DF fiscalizaram três supermercados que pertenciam ao suspeito. Foram apreendidos cerca de R$ 20 mil em mercadoria roubada. Também foram aplicadas autuações administrativas fiscais.

O proprietário foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada e encaminhado à carceragem da Polícia Civil.