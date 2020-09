Dois jovens são presos pela PM com pistola, joias, drogas e R$ 21 mil

AB Adriana Bernardes

(foto: PMDF/Divulgação)

Uma denúncia anônima resultou na prisão de dois jovens, de 25 e 27 anos, no Setor Oeste do Gama, neste sábado (5/9). De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Militar, com os rapazes foram apreendidos R$ 21 mil em dinheiro vivo, uma pistola 9 milímetros, joias e algumas porções maconha.

Eles foram abordados em um carro, nas proximidades da quadra 4. O jovem de 25 anos alegou ter a guia de transporte da arma de fogo, mas os policiais descobriram que o documento estava em nome de outra pessoa. Além disso, não era da pistola apreendida.

O homem de 27, teria confessado guardar mais entorpecentes em um hotel no Setor Central do Gama, onde estava hospedado. Os militares fizeram buscas no local e encontraram 40 porções de Skank, R$ 4 mil, quatro aparelhos celulares, além cordões, aparentemente, de ouro e outras joias. Ele teria assumido ser dono da droga e, em relação ao dinheiro, alegou ser dono de um supermercado. Os envolvidos foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para o registro da ocorrência.

Em reportagem publicada na edição de 1º de setembro, o Correio mostrou, com exclusividade, que o as forças de segurança do Distrito Federal bateu recorde de apreensão de drogas este ano. O crescimento foi de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. Além de ser rota do tráfico, o DF é um grande consumidor de maconha, cocaína, crack e outros entorpecentes.