Incêndio de grandes proporções atinge mata próxima ao Centro Olímpico da UnB

DD Darcianne Diogo

(foto: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu uma mata próxima ao Centro Olímpico da Universidade de Brasília (CO/UnB). Neste momento, as equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) estão no local para conter as chamas.

Segundo informações preliminares da corporação, não há feridos e nenhum imóvel foi atingido pelo fogo. Entre as 6h e as 19h de sábado (5/9), o CBMDF recebeu 83 acionamentos para ocorrências de incêndio em vegetação. Foram empregados 207 bombeiros e 40 viaturas.

Ainda neste sábado, um incêndio consumiu 39 hectares de mata da Floresta Nacional de Brasília. O fogo começou por volta das 7h. O combate, coordenado pelo Supervisor de Incêndio Florestal, capitão Eduardo Dias, durou cerca de três horas.

Aguarde mais informações